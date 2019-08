Economia Após questionamentos, Caixa eleva porcentual de novos empréstimos Concessão de novos contratos subiu de 2,2% para 3%, nos últimos quatro dias, após publicação de denúncia; governo contesta versão

A Caixa elevou o porcentual de novos empréstimos aos Estados e municípios do Nordeste de 2,2% para 3%, nos últimos quatro dias, depois que reportagem do Estadão/Broadcast questionou o banco sobre a queda dos repasses à região, no início desta semana. A reportagem publicada ontem mostrou que a Caixa reduziu a concessão de novos empréstimos para o Nordeste neste ano. O levan...