Economia Após queda no isolamento social, comércio de Rio Verde será fechado no final de semana Medida já vale para todo o comércio, inclusive supermercados e farmácias, nos dias 16 e 17

Devido a queda no isolamento social em Rio Verde e com o objetivo de evitar a proliferação do Covid-19, a cidade terá fechamento total do comércio no final de semana, inclusive supermercados e farmácias. De acordo com a Prefeitura de Rio Verde, a medida já vale para o próximo final de semana, dias 16 e 17 de maio. Segundo o site da prefeitura, o prefeito Paulo ...