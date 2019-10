Economia Após Previdência, dólar cai ao menor nível em dois meses Aprovação da reforma restaurou o otimismo no mercado

A aprovação da reforma da Previdência no Senado Federal alimentou o otimismo do mercado e renovou as expectativas de que novos recursos estrangeiros comecem a entrar no País, destacadamente com o leilão do excedente da cessão onerosa, marcado para 6 de novembro. O clima garantiu o segundo dia de queda firme do dólar frente o real e derrubou o câmbio ao menor nível em d...