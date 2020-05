Economia Após perdas, setor de flores espera bom Dia das Mães Cadeia produtiva sofre por conta das medidas de suspensão de eventos sociais, queda no consumo e floriculturas fechadas ao público

Casamentos adiados, eventos corporativos proibidos e velórios mais rápidos. Essa combinação gera impacto significativo no faturamento de toda a cadeia de flores e plantas ornamentais. No País, as medidas de isolamento social devido ao coronavírus levaram à perda de 90% da produção no início da pandemia, segundo Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). Em Goiás, há re...