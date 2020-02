Economia Após perda histórica, BC americano sai em socorro do mercado Desde segunda, uma cesta de quase 7 mil ações, incluindo desenvolvidos e emergentes, perdeu quase US$ 6 trilhões; EUA sinalizam corte de juros

Na pior semana para as Bolsas americanas desde a crise de 2008, o Fed (Banco Central americano) saiu em socorro do mercado financeiro ao sinalizar que pode cortar juros para conter a retração da atividade econômica com o coronavírus.“Os fundamentos da economia americana permanecem fortes. No entanto, o coronavírus apresenta riscos crescentes para a atividade econôm...