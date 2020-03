A 19ª Tecnoshow Comigo, que é a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, prevista para ser realizada entre os dias 30 de março e 03 de abril, no Instituto de Ciência e Tecnologia (ITC) em Rio Verde, foi suspensa por tempo indeterminado, após o registro dos primeiros casos de Covid-19 em Goiás.

"A Comigo, organizadora da Tecnoshow Comigo, sensível à situação atual que envolve a questão do coronavírus no País e no mundo, e atendendo as orientações das autoridades sanitárias contidas no alerta do Ministério da Saúde, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), bem como o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), e, ainda, pelos decretos emitidos pelo Governo do Estado de Goiás e pela Prefeitura de Rio Verde, decidiu pela suspensão, por tempo indeterminado, da Tcnoshow Comigo", diz o comunicado assinado pelo presidente da Comigo, Antonio Chavaglia.

Ainda em nota, ele afirma que "lamenta profundamente o fato, mas neste momento é vital unir esforços para conter a escalada da doença e proteger a população, evitando aglomerações de pessoas, já que era esperado um público de aproximadamente 120 mil pessoas nos cinco dias".