Após novo reajuste, Goiânia já tem gasolina mais cara do País

Após novo reajuste da Petrobras, gasolina tem alta nas bombas em Goiás. O preço do litro aumentou até R$ 0,30 nas revendas goianienses no final da semana passada. O maior valor cobrado passou de R$ 6,37 para R$ 6,67. Mas, no Estado, há valores ainda maiores praticados especialmente nas regiões Nordeste e Noroeste. Segundo os postos, o reflexo para o consumidor vem do q...