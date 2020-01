Economia Após nota de apoio aos EUA, Bolsonaro diz que quer manter relações comerciais com Irã "Nós repudiamos o terrorismo em qualquer lugar do mundo", disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (7) que o Brasil pretende manter as relações comerciais com o Irã e afirmou que repudia o terrorismo. "Nós repudiamos o terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos comércio com o Irã e vamos continuar esse comércio", disse, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Na semana passada, o govern...