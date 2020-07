Economia Após medidas de isolamento, cresce procura por casas maiores e mais confortáveis Se antes a tendência no mercado imobiliário era o imóvel mais compacto e prático, após o isolamento as pessoas passaram a buscar imóveis maiores e com mais itens de conforto

A pandemia reverteu uma tendência no mercado imobiliário. Antes do coronavírus, as pessoas passavam pouco tempo em casa e, por isso, buscavam imóveis cada vez mais compactos e práticos. Após as medidas de isolamento social, as famílias passaram a ficar longos períodos em casa e a sentir necessidade de moradias mais amplas e com mais itens de conforto, como varandas e home...