Economia Após lobby, caminhoneiros e motoristas viram prioridade e serão vacinados antes Em meio a rumores de greve, governo sinaliza com imunização de 2 milhões e faz promessas na área de infraestrutura

Apesar de minimizar as chances de greve dos caminhoneiros no início de fevereiro, o governo federal cedeu a uma série de itens da pauta de reivindicações dos profissionais de transporte. Uma das promessas é, por exemplo, a inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Excluídos do primeiro plano de vacinação do Ministério da Saúde ap...