Após frustração com leilão, Guedes defende fim do regime de partilha no pré-sal

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta quinta-feira (7) que o governo pode revisar o atual modelo de leilão de áreas do pré-sal diante da frustração com o certame de excedente da cessão onerosa. No leilão desta quarta-feira (6), o leilão da cessão onerosa foi realizado depois de anos de negociações entre a Petrobras e a União e com pouco intere...