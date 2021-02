Economia Após ensaiar retomada no final de 2020, vendas de pacotes são prejudicadas por nova onda de Covid-19 Além do medo de comprar um pacote e não poder viajar depois, caso o destino escolhido seja alvo de medidas de isolamento ou mesmo de um lockdown, o turista também teme não ter o que fazer durante a viagem, já que locais como bares e restaurantes estão com horários de funcionamento restritos

Um dos setores mais impactados pela pandemia do coronavírus, o turismo tem na imunização em massa, no Brasil e no mundo, o caminho mais certeiro para retomar de vez a venda de pacotes de viagem. O que os turistas mais querem agora é que a pandemia acabe logo para poderem colocar o pé na estrada com mais segurança. As vendas de pacotes fecharam 2020 em alta e iniciaram e...