Economia Após encontro com Bolsonaro, embaixador da UE fala em aprofundar relações O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, fez declaração no twitter e compartilhou fotos do evento ao lado do presidente Bolsonaro

Um dia após apresentar suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, demonstrou otimismo em relação ao acordo entre Mercosul e UE. "A recente assinatura do Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul nos oferecerá com o Brasil ainda mais oportunidades e fará com que as ...