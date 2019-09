Economia Após demissão de secretário, Paulo Guedes vai reestruturar Receita Alvo de críticas pela defesa da criação de um tributo sobre pagamentos, Marcos Cintra também enfrentou desgaste após cúpula do Fisco ameaçar deixar seus cargos em protesto contra a interferência de Bolsonaro no órgão

A proposta de reforma tributária do governo nem sequer foi apresentada oficialmente, mas provocou nesta quarta-feira, 11, a primeira baixa na equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, nove meses depois do início do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, para destravar a reforma que tem o o...