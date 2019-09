Economia Após demissão, Cintra volta a defender CPMF no Twitter Ex-secretário foi demitido na quarta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após ordem do presidente Jair Bolsonaro, em meio à demora na formatação final da reforma tributária

Um dia após ter sido exonerado do cargo de secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra usou sua conta pessoal no Twitter para reforçar sua defesa à implementação de um imposto nos moldes da antiga CPMF no sistema tributário brasileiro. Cintra foi demitido na quarta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após o...