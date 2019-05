Economia Após compra da Avon, Natura será a 4ª do mundo no setor de cosméticos Holding, que passará a controlar 4 marcas, será o quarto maior grupo de cosméticos do mundo

A brasileira Natura anunciou a compra da Avon, em uma operação de troca de ações. Segundo a companhia, o negócio vai criar o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. O acordo traz uma quarta marca para a holding da Natura, que já controla a própria Natura, a britânica The Body Shop e a australiana Aesop. O mercado financeiro reagiu bem ao negócio. As açõ...