Economia Após atingir R$ 1 bilhão em receitas, Eudora reúne Xuxa, Angélica e Eliana em campanha Propaganda ainda conta com Marina Ruy Barbosa e as cantoras Ludmilla, Alcione, Gabi Melim e Duda Beat

Criada em 2011, a Eudora foi o primeiro projeto da diversificação de marcas do Grupo Boticário. Oito anos mais tarde, a marca passou por várias mudanças e se tornou, no ano passado, a primeira "cria" do grupo a superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. O conglomerado teve receita de R$ 13,4 bilhões em 2018 e inclui negócios como Quem Disse, Berenice? e Vult!. ...