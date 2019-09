Economia Após ataque, combustível ficará mais caro no Brasil nas próximas semanas, diz especialista Adriano Pires, do CBIE, avalia que crise na Arábia Saudita será 'teste importante' para a política do governo de Jair Bolsonaro para a Petrobrás; alta nas refinarias pode chega a 10%

A disparada no preço do petróleo no mercado internacional, após os ataques a unidades petrolíferas na Arábia Saudita, deve pesar no bolso do consumidor brasileiro, na avaliação do especialista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). Segundo ele, os ataques com drones no fim semana trarão como resultado um aumento nos preços dos combus...