Economia Após alta do dólar, Petrobras eleva preço da gasolina em 4% na refinaria Aumento já vale a partir desta quarta, 27; preço do óleo diesel permaneceu no mesmo patamar atual

A Petrobrás reajustou o preço da gasolina, na refinaria, em 4%. A alta já vale a partir desta quarta, 27. Com isso, o preço do litro do combustível passa a variar de R$ 1,750, em Goiás, a R$ 2,312, no Rio de Janeiro. O preço do óleo diesel permaneceu inalterado. Apesar do reajuste, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) reclama de defasa...