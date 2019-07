Economia Após 5 pregões de alta, Bovespa cai de olho em destaques da reforma Investidores adotaram postura cautelosa e optaram por embolsar ganhos, ação que fez Ibovespa recuar 0,63%; o dólar à vista fechou em baixa, a R$ 3,75

O Ibovespa encerrou a sessão de ontem em queda, interrompendo uma sequência de cinco pregões de alta que levou índice a subir quase quatro mil pontos. Descolado do índice Dow Jones, o principal termômetro do mercado acionário americano, que renovou nova máxima histórica, o Ibovespa trabalhou em terreno negativo a maior parte do dia e encerrou o pregão em queda de 0,6...