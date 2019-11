Economia Após 2 anos, Reforma Trabalhista não reduz desemprego em Goiás Modificações nas relações entre empregador e empregado não sustentaram crescimento de vagas formais no Estado; já na Justiça do Trabalho, queixas caíram

A Reforma Trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. Uma das principais promessas divulgadas pelo governo do então presidente Michel Temer (MDB) e sustentada por entidades patronais era a geração de emprego com a mudança de regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Porém, em dois anos, o desemprego aumentou em Goiás. A última taxa divulgada pelo Institu...