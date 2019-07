Economia Ao unificar alíquota, proposta acaba com incentivos

A PEC 45/2019 restringe a autonomia dos Estados em relação ao seu principal tributo: o ICMS. Com isso, ela inviabiliza a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários, acabando com a guerra fiscal, o que seria ruim para Estados como Goiás, podendo aumentar a concentração de riquezas no País. O Conselho Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) já publicou...