Uma crise diferente de todas as outras, de grandes proporções, que demanda ações governamentais coordenadas e respeito às medidas de distanciamento social. Esses são alguns dos pontos em comum da avaliação sobre os reflexos da pandemia do coronavírus de dois economistas com vínculos em Goiás e atuação nacional ouvidos pela reportagem: Ana Carla Abrão e Gustavo Loyola.

Doutora em economia, a ex-secretária da Fazenda de Goiás entre 2015 e início de 2017, Ana Carla, hoje é head do escritório da Oliver Wyman no Brasil e sócia nas práticas de Finanças & Risco e Políticas Públicas. A lista de experiências inclui atuação na indústria financeira e também como servidora do Banco Central do Brasil. Nos seus 30 anos de vida profissional ela afirma que nunca viveu nada parecido ao atual cenário. “Nunca vimos uma crise tão rápida, tão profunda e tão disseminada”.

Também doutor em economia, Loyola, que nasceu em Goiânia, já foi diretor de Normas de Mercado Financeiro e também presidente do Banco Central. Hoje, sócio da Tendências Consultoria Integrada, ele cita que a crise atual é “totalmente diferente das anteriores”, como a de 2008-2009. Mas vê um ponto em comum, “a necessidade de uma atuação firme dos governos para evitar um agravamento da crise e a sua extensão no tempo”.

Tanto Ana Carla quanto Loyola consideram positivas as ações anunciadas pelo governo federal, como a ajuda de R$ 600 para autônomos. Mas criticam posturas do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), contrárias às medidas de distanciamento social e de enfrentamento aos governos estaduais. “Numa ação coordenada eu tenho certeza que não só os resultados seriam melhores, mais rápidos, mas, principalmente, nós teríamos condições de sair dessa crise de forma mais organizada e de forma mais acelerada”, diz Ana Carla.

Apesar de todas dificuldades e cenário ainda de incertezas, os dois afirmam crer na possibilidade de, com a adoção das medidas necessárias, o Brasil superar mais essa crise.

