Ao completar 112 anos, Anápolis pode viver nova fase de desenvolvimento com Ferrovia Norte-Sul

No dia em que completa 112 anos, Anápolis se vê às portas de um novo ciclo de crescimento, que pode começar com a aguardada operação da Ferrovia Norte-Sul, cujo contrato de concessão será assinado hoje, em uma solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A cidade continua despertando o interesse de grandes empresas do setor privado, que tem vários investiment...