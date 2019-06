Economia Anunciado crédito de R$ 103 bilhões para safra

O Banco do Brasil (BB) anunciou ontem (26) R$ 103 bilhões para a safra de 2019/2020. Os recursos fazem parte do Plano Safra anunciado no dia 18 pelo governo e que destinará um total de R$ 222,74 bilhões para o financiamento de pequenos, médios e grandes produtores rurais no país. NO BB, são R$ 91,5 bilhões para o crédito rural e R$ 11,5 bilhões para o crédito agroind...