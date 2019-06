Economia ANTT marca leilão da BR-364/365 entre Goiás e Minas Gerais para 18 de setembro A rodovia a ser concedida consiste em um trecho de 437 quilômetros, que compreende 11 municípios de Goiás e seis de Minas Gerais

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) avisa no Diário Oficial da União (DOU) que realizará o leilão de concessão da BR-364/365/GO/MG no dia 18 de setembro deste ano. A sessão ocorrerá às 10 horas na B3 em São Paulo. O empreendimento faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. Segundo a agência, a tarifa-teto definida para o...