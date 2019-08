Economia Antecipação do 13º será ‘política permanente’

O governo decidiu transformar a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em política permanente. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a Medida Provisória que prevê o pagamento da primeira parcela, equivalente a 50% do valor a que o beneficiário tem direito, nos meses de agosto de cada ano.A antecipação do 13º aos beneficiários do INSS j...