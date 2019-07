Economia ANPT pede suspensão de lei que autoriza produção de amianto em Goiás A norma foi aprovada pelo legislativo local e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) entrou hoje (22) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender uma lei de Goiás que autorizou a produção de amianto para exportação. A norma foi aprovada pelo legislativo local e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado neste mês. Na ação, a associação sustenta que a lei deve ser suspensa por contrariar a decisão do Supremo, que ...