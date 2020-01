Economia Ano novo pede ainda mais controle das finanças pessoais Além de contas habituais, início de 2020 traz novas regras que elevam alíquotas do INSS e estabelecem teto para os juros do cheque especial

Início de ano é época de gastos que pesam no bolso, como o pagamento de impostos (IPTU e IPVA). Mas, além disso, 2020 também chega com novidades que afetam as finanças. Entre elas, novo salário mínimo (R$ 1.039) sem ganho real – apenas com correção da inflação – e mudança nas regras dos juros do cheque especial. Elementos que chamam atenção para a necessidade do controle dos...