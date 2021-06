Economia Anitta entra para o conselho de administração do Nubank Cantora vai discutir decisões e estratégias do banco digital

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (21) a cantora Anitta como nova integrante do Conselho de Administração da empresa. Segundo o comunicado, Anitta vai participar de reuniões trimestrais junto com os outros seis conselheiros e a diretora do Nubank, Christiane Junqueira, para discutir as decisões e estratégias do banco digital. "É muito chato e constranged...