A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apontou em despacho de 23 de março que indicadores apresentados pela Enel Distribuição Goiás são questionáveis. Segundo o texto, “falta de confiabilidade” no DECi (Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora) e no FECi (Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora), que se referem a 2019.

O mesmo questionamento também foi feito para a Cemig Distribuição. Esses indicadores são base para avaliação do atendimento às cláusulas dos contratos de concessão de distribuição e se referem à qualidade do serviço prestado. O cumprimento contratual a agência considera que está condicionado “ao resultado dos respectivos processos fiscalizatórios e ao seu trânsito por todas as instâncias administrativa”.

Para a Enel este é o segundo ano de avaliação do contrato de concessão que foi renovado em 2015. Isso em virtude da desestatização da antiga estatal Celg Distribuição (Celg D), que foi finalizada apenas em 2017, que alterou o período considerado para a análise.

As irregularidades constatadas culminaram para Enel em auto de infração, que ainda está pendente de decisão final, em decorrência do recurso impetrado pela distribuidora.

Por nota, a companhia informou para a reportagem que “apresentou recurso demonstrando que cumpriu as regras definidas pela agência reguladora para o cálculo dos indicadores”.