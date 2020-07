Economia Aneel libera corte de energia por falta de pagamento a partir de agosto, exceto para a baixa renda Apenas famílias inscritas no programa Tarifa Social terão o fornecimento mantido até o fim do ano mesmo que não consigam arcar com as faturas

As distribuidoras poderão voltar a cortar a energia de consumidores que deixarem de pagar suas contas a partir de 1º de agosto. Apenas usuários enquadrados no programa Tarifa Social, destinado a famílias de baixa renda, terão o fornecimento mantido até o fim do ano mesmo que não consigam arcar com as faturas. A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica (...