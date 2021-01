Economia Aneel cobra melhorias da Enel em Goiás para 2021 Plano de Resultados da Enel foi aprovado parcialmente no ano passado e agência pediu avanço menos conservador nos índices

O ano começou com novas metas em discussão para a melhoria da qualidade da distribuição de energia na área de concessão da Enel em Goiás. Especialmente para regiões do interior que sofrem com quedas recorrentes. No final do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o plano de resultados da empresa com reservas. Ele substitui o plano emergenci...