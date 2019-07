Economia Aneel anuncia bandeira tarifária vermelha patamar 1 em agosto Custo extra será de R$ 4 a cada 100 kWh consumidos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 26, que as contas de luz vão ter a bandeira vermelha em seu primeiro patamar no mês de agosto, com taxa extra de R$ 4,00 a cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh). Em julho, as tarifas estavam com a bandeira amarela, também com custo adicional para o consumidor. "Agosto é um mês típico ...