Economia Anatel vai publicar edital de leilão do 5G no primeiro trimestre de 2020 No final de outubro, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Julio Semeghini, informou que o evento irá acontecer em 2020, mas evitou comentar sobre prazos

O superintendente de Planejamento e Regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Nilo Pasquale, afirmou nesta terça-feira (19), que a autarquia deverá publicar o edital do leilão de frequências para telefonia móvel 5G no primeiro trimestre do próximo ano. Pasquale participou mais cedo de audiência pública na Comissão de Ciê...