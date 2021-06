Economia Anatel diz ter entregue todos os documentos do leilão do 5G ao TCU Presidente da agência esteve reunido com o tribunal na quinta-feira (24) para pedir celeridade na análise do processo

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) afirmou neste sábado (26), por meio de nota, que entregou todos os documentos e prestou todos os esclarecimentos do leilão do 5G ao TCU (Tribunal de Contas da União). Atualmente, o processo do leilão do 5G está em análise no tribunal. O relator é o ministro Raimundo Carreiro. Em maio deste ano, o mini...