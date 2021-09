Economia Anatel aprova edital do 5G e leilão ocorrerá em novembro Estimativa é de movimentar cerca de R$ 50 bi em licenças, atraindo investimentos em rede de R$ 163 bi em duas décadas

Depois de quinze meses, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aprovou as regras do edital do leilão do 5G, que ocorrerá dia 4 de novembro e deverá movimentar cerca de R$ 50 bilhões em licenças, atraindo investimentos em rede de R$ 163 bilhões em duas décadas.O presidente da agência, Leonardo de Morais, afirmou que o edital será publicado na segunda-feira (2...