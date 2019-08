Economia Anac proíbe embarque de notebooks da Apple em voos domésticos por risco de explosão; veja os modelos Equipamentos com baterias produzidas entre 2015 e 2017 apresentam problemas de fábrica; agência orienta passageiros a consultarem recall no site da empresa

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) proibiu o embarque de MacBook Pro de 15 polegadas, computador portátil da Apple, em voos operados no Brasil. A recomendação foi publicada no site da agência reguladora nesta quarta-feira, 28, e enviada para as companhias aéreas que atuam no país. “A recomendação é válida até que a fabricante realize a substituição d...