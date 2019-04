Economia Anac aponta alta de 4,3% nos voos domésticos no primeiro trimestre O número de passageiros transportados no mercado doméstico chegou a 24 milhões, um aumento de pouco mais de 1 milhão de passageiros em comparação com o mesmo período do ano passado

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou hoje (23) que a demanda por voos domésticos cresceu 4,3% nos primeiros três meses deste ano, em relação ao verificado no mesmo período do ano passado, segundo informações divulgadas pela agência. De acordo com a Anac, o número de passageiros transportados no mercado doméstico chegou a 24 milhões, um aumento de pouco m...