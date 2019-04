Economia Anápolis recebe a 7ª Exposição do Cavalo Mangalarga Evento acontece no sábado (27) e no domingo (28), no Parque de Exposições da cidade, e estará aberto ao público das 7h às 18h

O Núcleo Mangalarga de Goiás, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), com apoio do Sindicato Rural de Anápolis (SRA), realizará no sábado (27) e no domingo (28), no Parque de Exposições de Anápolis, às margens da BR-153, a 7ª Exposição Mangalarga do município. O evento estará aberto ao público das 7h às 18h. Participarão criado...