Economia Ameaçada de expulsão, Tabata Amaral diz que votou por convicção Apesar de PDT ter fechado questão contra reforma, oito deputados do partido declararam votos a favor

Ameaçada de expulsão do PDT por votar a favor da reforma da Previdência, a deputada Tabata Amaral (SP) disse que não vendeu seu voto e que o "sim" às mudanças nas regras de aposentadoria não significam um "sim" ao governo Jair Bolsonaro, tampouco um "não" à orientação do partido. O PDT fechou questão contra a reforma, mas oito deputados declararam voto a favor. Co...