Economia Ameaça golpista de Bolsonaro trava acordo com Judiciário por precatórios e Bolsa Família O tema dos precatórios é acompanhado de perto pelo mercado que teme o resultado das discussões e as consequências para as contas públicas

As ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) travaram o acordo que vinha sendo costurado com o Judiciário para o governo deixar de pagar a totalidade dos precatórios em 2022. O tema dos precatórios (dívidas a serem pagas pelo Estado após decisões judiciais) é acompanhado de perto pelo mercado —que teme o resultado das discussões e as c...