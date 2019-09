Economia Ambev abre vagas de estágio em Goiás A empresa diz procurar candidatos com perfil inovador, curioso e vontade de aprender constantemente

A cervejaria Ambev abriu em Goiás vagas de estágio para diversos cursos. A empresa diz procurar candidatos com perfil inovador, curioso, vontade de aprender constantemente e de construir uma carreira de impacto. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro no site www.estagioambev.com.br. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação ...