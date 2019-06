Economia Amazon ultrapassa Google e Apple e se torna a marca mais valiosa do mundo A gigante do comércio online viu seu valor de mercado quintuplicar nos últimos 5 anos

A empresa americana Amazon superou as grandes concorrentes Google e Apple e se tornou a marca mais valiosa do mundo, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (11). A gigante do comércio online viu seu valor de mercado quintuplicar nos últimos 5 anos. Em relação ao ano passado, seu valor cresceu 52% em 2019, chegando a 315 bilhões de dól...