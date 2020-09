Economia Amazon aposta no Brasil para estrear dia de descontos na América do Sul Evento global em outubro acontece apenas no Brasil e no México entre os países da América Latina

A Amazon aposta no Brasil para lançar sua principal data de descontos, o chamado Prime Day, na América do Sul. Já comum no comércio americano, o evento só acontecia no México entre os países da América Latina até agora. Marcado para os dias 13 e 14 de outubro, o programa oferece descontos em mais de 15 mil produtos de diversas categorias e de parceiros que vendem...