Economia Altos cargos do Executivo custam 3 vezes a média dos demais, diz jornal União gasta R$ 108 bilhões por ano com elite. Dados são do Ministério da Economia

O gasto da União com os cargos mais altos do Executivo chega a quase três vezes a despesa com outros servidores públicos. Levantamento feito pelo jornal O Globo e divulgado em reportagem nesta segunda-feira (22) analisou dados do Ministério da Economia sobre o tema. Até o final de 2019, os funcionários da ativa do Poder Executivo custarão R$ 108 bilhões aos cofres...