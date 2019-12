Economia Alto Horizonte avançou mais posições no País

Apesar de Goiás ser um Estado com forte representação agropecuária no País, apenas 26% dos municípios possuem a agricultura ou pecuária como a principal atividade econômica, segundo o IBGE. Em Alto Horizonte, município brasileiro que mais ganhou posições no ranking nacional entre 2002 e 2017, saindo do 4.914º para o 1.028º lugar, o destaque é a indústria da mineração...