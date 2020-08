Economia Alta no preço do ouro impulsiona garimpo ilegal na Amazônia Metal é o preferido em tempos de crise; agência reconhece rastreamento falho e promete força-tarefa para fiscalização

Considerado o principal polo de negociação de ouro ilegal do país, o município de Itaituba (PA) viu sua arrecadação com a produção do metal disparar em 2020. Em sete meses, ela soma quase 50% a mais do que a receita de todo o ano de 2019. Esse crescimento ocorre em um momento de alta nas cotações internacionais. Para as autoridades, a bonança na arrecadação é sina...