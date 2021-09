Economia Alta do petróleo sinaliza inflação, derruba Bolsa e eleva dólar Neste momento, diversos fatores colaboram para o aumento da demanda e a alta do petróleo, como a crise energética na China

A Bolsa de Valores brasileira caía 1,46%, a 111.913 pontos, e o dólar subia 0,79%, a R$ 5,4220, às 11h45 desta terça-feira (28), em um contexto de baixas nos mercados de ações do exterior devido à expectativa de inflação e consequente elevação de juros impulsionadas pela alta do petróleo. O barril do Brent, referência para o setor petrolífero, atingiu US$ 80,75 ...