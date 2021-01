Economia Alta do dólar deve incentivar a produção

A Embrapa trabalha com melhoramento genético do trigo no Brasil Central desde meados dos anos 70, trabalho que foi incrementado nos anos 90 com o desenvolvimento de variedades mais adaptadas à região. O pesquisador da Embrapa Júlio César Albrecht, responsável pelo Programa de Melhoramento Genético de Trigo no Cerrado, lembra que, inicialmente, foram introduzidas variedades da R...